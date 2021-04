La Serie B si ferma subito per il Covid del Pescara. I dettagli

La Serie B si ferma subito per il Covid che ha colpito il Pescara negli ultimi giorni. E’ stato questo l’esito della votazione dopo la riunione straordinaria del pomeriggio, in larga maggioranza tutti i club sono stati d’accordo per lo stop immediato. Inizialmente si era pensato di giocare i prossimi due turni, compresa l’infrasettimanale di martedì, per fermarsi alla fine del prossimo weekend. Invece, gli ultimi 4 turni si giocheranno a maggio (sabato 1, martedì 4, sabato 7 e martedì 10) mentre non subiranno variazioni i recuperi.