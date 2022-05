La Serie B non si fermerà durante i Mondiali in Qatar: il comunicato

La Serie B ha deciso di non fermarsi durante il prossimo Mondiale qatariota. Ecco quanto comunicato dalla Lega B a seguito dell’Assemblea tenutasi quest’oggi: “Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata circa il riconoscimento di contributi straordinari per i maggiori costi dovuti all’emergenza Covid, e la presentazione dei trofei Nexus, per la vincitrice del campionato, e Pablito, riservato al capocannoniere della Serie BKT, si è passati all’esame del calendario 2022/2023 per cui l’Assemblea ha deciso una modifica di quanto precedentemente deliberato. La scelta è stata quella di disputare le partite del campionato Serie BKT durante i mondiali del Qatar. Questo determinerà un minor numero di turni infrasettimanali, solo due, con l’inizio e la fine del torneo che rimane invariato (13 agosto/19 maggio) così come la previsione del boxing day che coincide con il termine del girone di andata. La pausa invernale è prevista dal 27 dicembre al 13 gennaio quando si riprenderà il torneo con il girone di ritorno“.

Foto: sito ufficiale Lega B