La Serie A vuole riaprire ai tifosi nella prossima stagione: obiettivo stadi pieni al 50%

Come riporta la Gazzetta dello Sport il mondo del calcio sta per riaprire ai tifosi. Dopo le prime riaperture, con il Mapei Stadium che farà da apripista nel calcio con i 4.300 spettatori della finale di Coppa Italia, ma anche dagli altri sport e dagli Europei da cui ci saranno segnali importanti, la Serie A punta ad avere il 50% degli stadi pieni riaccogliendo i tifosi: questo è l’obiettivo per la prossima stagione, almeno ad inizio stagione. Si ripartirà il 22 agosto, di mezzo ci saranno gli Europei che saranno un vero e proprio test con oltre 20mila spettatori presenti. L’obiettivo adesso è quello di ripartire l’anno prossimo, arrivando anche grazie alla campagna vaccinale, avendo almeno un numero di spettatori presenti che arrivi alla metà della capienza dell’impianto.

Foto: Twitter Milan