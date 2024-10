La Serie A ritorna in Francia: La Chaîne L’Équipe ne acquisisce i diritti televisivi

La Serie A è tornata in Francia. Dalla fine del contratto tra la Lega italiana e IN Sports, emittente ufficiale da diverse stagioni, il nostro campionato è scomparso dalle programmazioni francesi. Ma l’attesa è terminata: L’Equipe Channel (da non confondere con il celebre quotidiano omonimo), dato lo stallo tra DAZN, IN Sports e la Lega, è riuscita ad acquisirne i diritti tv e trasmetterà le gare di Serie A già dalla decima giornata, in scena quest’oggi. In chiaro anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

“Il gruppo L’Équipe trasmetterà da martedì sera, e per due stagioni, due partite di Serie A al giorno. Ha inoltre rinnovato i diritti di Coppa e Supercoppa Italiana. Dall’inizio della stagione nessuna partita di Serie A è più visibile in Francia, dopo la fine del contratto con beIN Sports lo scorso maggio. Adesso il Campionato Italiano ha finalmente un’emittente. Il gruppo L’Équipe ha acquisito i diritti per due stagioni fino al 2026. Trasmetterà sul canale L’Équipe e sulla piattaforma di calcio in diretta L’Équipe, due dei manifesti più belli al giorno, con in alternativa la scelta 1 (giorni dispari). e scelta 2 (giorni pari) così come scelta 3. Avrà anche gli highlights di tutte le partite ”.

Foto: X Serie A