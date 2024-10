La Serie A nella prossima stagione potrebbe perdere il posto extra in Champions. I dettagli

Con l’arrivo del nuovo format della Champions a 36 squadre, la UEFA ha integrato anche la possibilità, per i primi due campionati nella classifica del ranking, di far partecipare alla massima competizione europea la quinta squadra classificata nelle rispettive leghe. La scorsa stagione la Serie A ha potuto beneficiare di questa opzione, coinvolgendo tra le partecipanti alla Champions il Bologna. Ma potrebbe non essere lo stesso per il prossimo anno, dato che (ad oggi) la Serie A non risiede tra i due campionati col ranking più alto, essendo stanziata al sesto posto. Ma come si calcola il ranking? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti. Ma la maggior parte dei punti, derivano dal passaggio alla fase successiva della rispettiva competizione europea. Se i tre tornei continentali terminassero oggi, a beneficiare del posto extra in Champions il prossimo anno sarebbero la Premier League e la Liga portoghese. Qui di seguito il ranking aggiornato.

Inghilterra – 7.000 punti (posto extra in Champions) Portogallo – 7.000 punti (posto extra in Champions) Repubblica Ceca – 6.900 punti Francia – 6.642 punti Germania – 6.375 punti Italia – 6.125 punti Spagna – 5.714 punti Svezia – 5.250 punti Olanda – 4.833 punti Belgio – 4.800 punti Foto: Instagram Bologna