La Serie A celebra il gol di Kvaratskhelia: “Non riusciamo a trovare ancora un aggettivo”

All’ora di gioco Osimhen appoggia per Kvaratskhelia che finta due volte la conclusione mandando a sedere tutta la difesa atalantina. Infine il tiro di destro ad anticipare la chiusura di Ederson e di altri tre giocatori avversari. Una conclusione forte che si va a insaccare sotto la traversa. Poi il boato del Maradona. La Serie A ha voluto celebrare su Twitter il grande gol di Kvara:”Sono trascorse circa 16 ore da Napoli-Atalanta e ancora non troviamo un aggettivo per QUESTO GOL di Khvicha Kvaratskhelia“.

Foto. Instagram Napoli