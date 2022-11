La Serbia spreca. Il Camerun sotto 3-1 (gol di Milinkovic-Savic) rimonta e pareggia 3-3

Finisce 3-3 la gara tra Serbia e Camerun, una delle più vivaci di questo Mondiale in Qatar. In vantaggio va il Camerun, al 29′, con un gol da azione di corner di Castelletto. Il primo tempo ha però una coda a favore della Serbia. Arriva il pareggio di Pavlovic, al 46′ e al 48′ è Sergej Milinkovic-Savic a trovare la rete del 2-1 della Serbia.

Nella ripresa, al 53′ arriva la rete del 3-1 della Serbia, che sembra mettere in ghiaccio la gara.

Ma il Camerun, da veri leoni indomabili, non si arrende. Il nuovo entrato Aboubakar, mette in crisi la retroguardia serba, che sbaglia due fuorigioco clamorosi, in particolare con Milenkovic.

Aboubakar prima segna la rete del 2-3 al 63′, poi azione fotocopia, ancora un fuorigioco sbagliato, stavolta Aboubakar serve Choupo-Moting che segna il 3-3. Clamoroso pareggio del Camerun con la Serbia allo sbando. Serbia che non riesce più a rendersi pericolosa, il CT tiene Vlahovic in panchina, non in condizioni perfette.

Finisce 3-3 la gara, harakiri per la Serbia, che si fa rimontare. Le due squadre salgono così a 1 punto. Il Senegal sfiderà il Brasile all’ultima giornata, la Serbia la Svizzera.

Foto: twitter Euro 2020