La Serbia si salva al 95′ con Jovic (esperto in gol da subentrato). E’1-1 con la Slovenia

Bellissimo derby della ex Jugoslavia tra Slovenia e Serbia che apre la giornata odierna di Euro 2024. Finisce 1-1 in una gara ricca di clamorosi colpi di scena, un pareggio che fa malissimo alla Slovenia che è arrivata ad un passo dagli ottavi si finale, la Serbia invece era ad un passo dall’eliminazione.

Primo tempo che vede la Slovenia partire bene. All’8′ sfiora la rete Miakar, para il portiere serbo Rajkovic. Ci prova Vlahovic per la Serbia, colpo di testa dello juventino centrale, para Oblak. Alla mezz’ora, clamorosa occasione per la Serbia. Angolo battuto da Tadic con Mitrovic che non riesce a battere in rete da ottima posizione. Al 37′, chance colossale per la Slovenia. Percussione di Elsnik che lascia partire un sinistro molto potente che si stampa sul palo. Poi sulla respinta Sesko non riesce a ribattere in rete a porta praticamente vuota.

Al 40′ prodigioso Oblak. Il portiere dell’Atletico salva tutto in uscita su Mitrovic, che di punta a mezzo metro dalla porta, si vede salvato il gol dal forte portiere. Si va all’intervallo sullo 0-0, gara gradevole, mancati solo i gol.

Nella ripresa, la Serbia prova a fare di più. Si riparte da dove si era finiti. Mitrovic sfiora la rete, salva ancora Oblak. Al 48′, brividi per gli sloveni. Cross di Gacinovic con Bijol che svirgola il pallone e sfiora l’autogol, con la palla che sfiora il palo. Al 57′ si rivede la Slovenia. Sesko prova l’azione personale e lascia partire un tiro dalla distanza. Ottima risposta di Rajkovic. Nel frattempo esce uno spento Vlahovic, entra il milanista Jovic, entra a che Sergej Milinkovic-Savic.

Nel migliore momento della Serbia, arriva la rete della Slovenia. Al 68′, ripartenza slovena, Karnicnik sbuca alle spalle di Milinkovic Savic e batte con il destro Rajkovic. Doccia gelata per la Serbia, che con zero punti dopo due partite sarebbe fuori dall’Europeo quasi certamente. Serbia che ci prova ed è anche sofrunata.

Al 71′ immediata risposta della Serbia, Mitrovic colpisce a colpo sicuro, la traversa salva Oblak e la Slovenia. Entra anche Lazar Samardzic per la Serbia nel finale, per l’assalto disperato. La Serbia ci prova, ma in maniera abbastanza confusa e nervosa, fino al 95′. Calcio d’angolo della disperazione, sale anche il portiere. Dalla palla di Samardzic svetta Jovic di testa e segna la rete dell’1-1 clamorosa. Proprio Jovic, l’attaccante del Milan esperto in gol da subentrato, entrato al posto di Vlahovic.

Un gol pesantissimo, la Serbia resta in corsa, sale a 1, ma dovrà battere la Danimarca senza se e senza ma nell’ultima partita. La Slovenia era a pochi secondi da una clamorosa qualificazione agli ottavi, la prima storica volta. Invece sale a 2 e nell’ultima gara c’è l’Inghilterra.

