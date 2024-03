La Serbia batte Cipro di misura in amichevole: decide Milinkovic-Savic

La Serbia ha battuto in amichevole Cipro per 1-0, nel match giocato in terra cipriota, all’AEK Arena di Larnaca. Decisiva, per la nazionale del del CT Dragan Stojkovic, una rete siglata, dopo appena sette minuti, dall’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, oggi in forza all’Al Hilal, in Arabia Saudita. Raddoppio sfiorato dalla selezione serba poco dopo, all’11’ con un rigore sbagliato da Mitrovic. Resta a secco l’attaccante del Milan Luka Jovic, entrato per il secondo tempo. Solo 45 minuti giocati per il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, sostituito all’intervallo. Lascia il campo poco dopo l’ora di gioco l’esterno sinistro della Juventus Filip Kostic.

Foto: Instagram Serbia