La serata di Champions: doppio Kane lancia il Bayern, impresa Copenaghen: 4-3 al Manchester United

Si chiude la quarta giornata di Champions League con le gare delle 21:00. Harry Kane con una doppietta stende il Galatasaray e lancia il Bayern Monaco agli ottavi di finale. L’Arsenal non fallisce in casa contro il Siviglia, 2-0 firmato da Trossard e Saka. Il PSV passa di misura sul Lens. Il risultato più clamoroso della serata è il 4-3 del Copenaghen al Manchester United di ten Hag: Red Devils in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Hojlund, poi il rosso a Marcus Rashford complica la serata e allunga il recupero della prima frazione fino a 13 minuti. Tanto basta ai danesi per trovare prima il 2-1 con Elyounoussi e poi il clamoroso pareggio con il rigore di Goncalves. Nella ripresa Bruno Fernandes dal dischetto fa 3-2 ma in 4 minuti il cuore dei danesi ribalta gli inglesi con le reti di Lerager e Bardghji. Red Devils al momento ultimi nel girone con 3 punti.

Real Madrid-Sporting Braga 3-0

Salisburgo-Inter 0-1

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1

Copenaghen-Manchester United

Arsenal-Siviglia 2-0

PSV-Lens 1-0

Di seguito le squadre qualificate agli ottavi: Manchester City, Lipsia, Inter, Real Sociedad, Bayern Monaco, Real Madrid.

Foto: Instagram Inter