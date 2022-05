La serata dello Stadium: le lacrime di Dybala e il sorriso di Chiellini

È stata una serata dalle grandi emozioni quella vissuta all’Allianz Stadium, dove si è consumato il duplice addio di Dybala e Chiellini ai colori bianconeri. In lacrime la Joya, che non ha retto e ha terminato in un pianto inconsolabile. Il capitano bianconero, invece, è parso abbastanza sereno e contento, forse perché consapevole che a quasi 38 anni la sua grandissima e vincente carriera è arrivata al capolinea. Diverso il discorso per l’argentino, su cui pesa il mancato rinnovo con la dirigenza bianconera. Agnelli, Nedved, Arrivabene nel corso dei mesi hanno dato più versioni su questo mancato accordo con Dybala e il pubblico che assiepava lo Stadium non ha perdonato questo tira e molla. Sono volate bordate di fischi ogni qualvolta che le telecamere si sono soffermate sulle loro inquadrature. Una netta presa di posizione dunque dei tifosi della Juve, che hanno manifestato in questo modo tutto il loro dissenso.

FOTO: Twitter Juventus