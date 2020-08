La sconfitta del PSG provoca scontri a Parigi

Per la prima volta in 50 anni di storia, i tifosi del Paris Saint Germain hanno avuto ieri l’opportunità di vincere la Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco a Lisbona. Come riporta l’edizione odierna de El Pais, dopo la sconfitta del club parigino i tifosi del PSG sono scesi in piazza provocando alterchi nelle vicinanze degli Champs-Elysées, nonostante ci fossero forti limitazioni alla mobilità per evitare che ciò accadesse. Il dispiegamento della polizia non ha potuto impedire, nemmeno attraverso l’uso di gas lacrimogeni, che i disordini continuassero per tutta la mattinata. Al momento, 148 persone sono state arrestate per questi incidenti, mentre la Francia affronta quasi 5.000 nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore.

Foto: El Pais