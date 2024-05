La sblocca Lukaku, Bremer pareggia: 1-1 tra Roma e Juventus all’intervallo

Termina in parità la prima frazione di gioco allo stadio Olimpico, che ha visto la Roma e la Juventus segnare un gol per parte. E’ la Juve a rendersi pericolosa per prima, dopo quattro minuti, con un tiro da fuori di Chiesa che si spegne sul fondo. Due giri di lancetta più tardi è Vlahovic a sfiorare il gol del vantaggio per i bianconeri, con un piattone di mancino che termina di poco a lato. All’11’ risponde la Roma, con la traversa colpita da Kristensen, con un colpo di testa su cross di Angelino. E’ il preludio al gol che sblocca l’incontro, che arriva al quarto d’ora: Dybala accarezza il pallone e serve Cristante, che la gira in porta. Sulla respinta di Gatti, Lukaku è il più veloce a depositare in rete, realizzando il suo gol numero 300 con le squadre di club. Il pari della squadra di Allegri arriva poco dopo la mezz’ora: duello tra Chiesa e Pellegrini vinto dal bianconero, che serve dentro Bremer: salto del brasiliano tra Kristensen e Llorente e colpo di testa vincente che si insacca, rimettendo il risultato in parità. Al 38′ è il grande ex Dybala a provarci direttamente su punizione, con la sfera che non trova lo specchio della porta per pochi centimetri.

Foto: Instagram Bremer