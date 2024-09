La Sampdoria si prende Derby e ottavi di Coppa Italia ai calci di rigore: 7-6, decide l’ex Barreca

Nove minuti e il derby si sblocca al Ferraris. E a passare in vantaggio sono gli uomini di Alberto Gilardino: rinvio sbagliato di Romagnoli che consegna il pallone ad Andrea Pinamonti. L’attaccante rossoblù avanza e in prossimità dell’area di rigore fa partire una conclusione chirurgica che dà un bacino al palo e si insacca nella porta di Silvestri. Gol con dedica speciale con Pinamonti che alza la maglia maglia di Malinovskyi, infortunatosi in quel di Venezia. All’83’ arriva la risposta della Doria con Fabio Borini: l’attaccante blucerchiato calcia di prima intenzione mettendo il pallone all’angolino dove Leali non può arrivare. Al 92′ la Sampdoria rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Romagnoli. Ma la sfida si decide ai calci di rigore. La serie si apre con l’errore di Miretti, mentre Borini spiazza Leali. Capitan Bani non sbaglia, destro a incocciare all’angolino sinistro. Lo calcia così anche Bereszynski, Leali intuisce ma non può nulla. Rigore perfetto. Perfetta l’esecuzione anche di Bohinen che con il saltello la mette sotto la traversa. Il terzo rigore della Doria lo calcia Benedetti, ma Leali rimane immobile e riporta il punteggio in parità. La quarta serie si apre con Vasquez che spiazza Silvestri, fa lo stesso Depaoli calciando dal lato opposto. Perfetta anche l’esecuzione di Vogliacco, mentre Tutino sceglie la via centrale e porta la serie a oltranza. Bene anche Frendrup e Sekulov, mentre Zanoli si lascia ipnotizzare da Silvestri. Il matchpoint lo ha l’ex Barreca che non sbaglia, nonostante il tocco di Leali. Adesso per la Sampdoria ci sarà la Roma agli ottavi di finale.

Foto: Instagram Pinamonti