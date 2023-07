La Sampdoria saluta Quagliarella: “Un amore, il nostro, che non finirà mai. Per sempre uno di noi”

E’ ufficiale l’addio di Fabio Quagliarella alla Sampdoria. L’attaccante non continuerà con i blucerchiati, dopo la retrocessione in Serie B e la scedenza del contratto lo scorso 30 giugno.

Il club ha pubblicato sui social una lettera di addio all’ex capitano: “Dicendo “grazie” tu crei amore.

Un amore – il nostro – che non finirà mai.

Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare.

Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi”.

Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi. 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/vho6SV5zXj — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 7, 2023

Foto: twitter Sampdoria