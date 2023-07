La Sampdoria ricorda Suarez. Il messaggio di cordoglio

Anche la Sampdoria sui propri social ha lasciato un messaggio di cordoglio per Luisito Suarez. Ecco la nota del club: “Si è spento a Milano all’età di 88 anni Luis Suárez, ex centrocampista, 73 presenze e 13 reti con la maglia della Sampdoria. Nato a La Coruña (Spagna) il 5 maggio 1935, dopo essersi messo in luce con la maglia del Deportivo, fece da regista sopraffino le fortune di Barcelona e Inter, arricchendo il proprio palmares personale di una quindicina di titoli e il Pallone d’Oro 1960. Nell’estate del 1970, approdò alla Sampdoria, dove rimase per tre stagioni, concluse con altrettante permanenze in Serie A. A Genova visse una seconda giovinezza, confermandosi malgrado l’età faro assoluto della mediana e ritagliandosi un posto speciale nel cuore della tifoseria. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”.

