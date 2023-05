La Sampdoria è salva. Mancini e la dedica a Vialli: “Il primo pensiero. A te”

La Sampdoria dopo mesi difficilissimi e la retrocessione in Serie B, ha cambiato proprietà e potrà programmare il futuro con serenità. Ad esultare per questa giornata storica anche Roberto Mancini, CT della Nazionale, grande ex leggenda del club, che dedica sui social un pensiero per Gianluca Vialli, che in prima persona si era battuto per dare un futuro al club e che con Mancini ha formato i gemelli del gol doriani. “Il primo pensiero. A te”, il messaggio del ct dell’Italia su Instagram allo scomparso amico.

Foto: Instagram Sampdoria