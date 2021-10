La Sampdoria affonda anche a Torino e va in ritiro. Ferrero conferma D’Aversa

La sconfitta di ieri contro il Torino ha fatto suonare un campanello d’allarme in casa Sampdoria. I blucerchiati sono reduci da 4 punti nelle ultime 5 partite in campionato. Le parole dell’allenatore D’Aversa nel post partita hanno evidenziato i problemi della squadra blucerchiata e, come riportato sul sito ufficiale del club, il tecnico ha affermato che la squadra andrà in ritiro . Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha confermato la permanenza dell’attuale tecnico, ecco le parole al Secolo XIX: “Confermo la fiducia a D’Aversa. E’ la squadra che deve prendersi le sue responsabilità“.

Foto: Twitter Sampdoria