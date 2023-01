La Samp in campo con Vialli e Mihajlovic: maglia speciale contro il Napoli

La Sampdoria scenderà in campo contro il Napoli alle 18:00, i blucerchiati indosseranno una maglia speciale in ricordo di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. “Luca∞Sinisa”: questa la dedica speciale a due uomini che per sempre resteranno legati alla storia della Samp.

foto: sito ufficiale UC Sampdoria