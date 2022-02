La Samp chiama Giovinco: il ritorno della Formica Atomica 7 anni dopo

Il serio infortunio a Manolo Gabbiadini, ha portato la Samp a correre ai ripari. E così è stata fatta la scelta di proporre un contratto a Sebastian Giovinco, 35 anni compiuti lo scorso 26 gennaio, inattivo dal 2021 quando si interruppe la sua esperienza con l’Al-Hilal. Il suo agente lo aveva proposto a tutti, senza grossi riscontri. Adesso l’opportunità di ripartire dalla Samp, contratto fino al prossimo giugno e quindi poco più di tre mesi di stagione per rimettersi in gioco. Giovinco aveva mandato messaggi al Parma nelle scorse settimane, ma non aveva avuto aperture. Fondamentale la presenza di Faggiano che lo aveva cercato invano in passato. E così è arrivato il sì alla Samp, atteso il suo arrivo a Genova, per un rientro in Serie A dopo ben sette anni: nel 2015 la Formica Atomica lasciò la Juve per andare al Toronto prima di trasferirsi all’Al-Hilal dal 2019 al 2021. Ora la Samp.

FOTO: The Score