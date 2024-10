LA SALVEZZA DEL VENEZIA È SULLE SPALLE DI JOEL POHJANPALO

Il Venezia porta a casa tre punti pesantissimi, battendo in rimonta l’Udinese nel segno di Joel Pohjanpalo. L’attaccante ha siglato i due rigori fondamentali per la vittoria, e ha messo in campo una prestazione da vero leader, tecnico e temperamentale. E come non può esserlo, dato che a questa Serie A, il finlandese, ci ha sempre creduto. Fin da quel 19 agosto del 2022, in cui ha sposato il progetto, nonostante i suoi trascorsi, il suo status e le numerose pretendenti al suo cartellino. Quell’anno dona tutto se stesso alla causa, segna 19 reti, ma purtroppo il sogno Serie A svanisce dopo l’eliminazione nei play-off. Una delusione che un giocatore del suo calibro, con ambizioni da top club e con l’ombra impellente dei 30 anni, avrebbe smaltito con l’abbandono verso altri lidi. Ma lui no. Anzi, a questa Serie A ci ha creduto talmente tanto che a settembre 2023 ha deciso di rinnovare il contratto col Venezia fino al 2027, precludendosi la possibilità di rilanciarsi in squadre più prestigiose. Pohjanpalo nella scorsa stagione evolve ulteriormente, divenendo ancora più cinico sotto porta, e maggiormente abile nel dialogo coi compagni. E i risultati si vedono: 22 gol, 5 assist e titolo di capocannoniere, numeri che ci parlano di una prima punta completa e che proprio a Venezia, dopo le varie esperienze di prestigio in Bundesliga (Leverkusen, Amburgo e Union Berlino su tutte) ha trovato il suo posto nel mondo. I tifosi arancioneroverdi hanno ancora negli occhi quella sensazionale tripletta del 14 gennaio scorso, nel successo per 5-3 contro la Sampdoria, uno dei primi segnali a confermare che il sogno Serie A, era più concreto di quanto ci si potesse immaginare. E il Venezia, questo sogno lo ha realizzato, anche grazie ai tanti gol del suo trascinatore col numero 20 sulle spalle, che ha anche ricevuto l’onorificenza della fascia da capitano, in seguito al ritiro della bandiera Marco Modolo. Una fascia che chiude un ciclo, ma ne apre anche un altro, caratterizzato dalle nuove ambizioni veneziane nel contesto della Serie A, alimentate dal carattere, dalle prestazioni e dalla leadership del nuovo capitano. Il primo gol nella massima serie, bramato dal suo arrivo ai lagunari nell’ormai lontano 2022 è arrivato il 21 settembre , firmando il 2-0 finale nel successo contro il Genoa. Con la doppietta di ieri, sono 4 gol in 8 partite per Pohjanpalo, che il salto di qualità tra categorie sembra non averlo avvertito. “Ovviamente è una grandissima responsabilità essere il capitano, va bene che sei sotto di due gol ma un rigore può cambiare la partita e il capitano deve incitare i compagni a crederci fino alla fine. Quando sei sotto 2-0 contro una buona squadra di Serie A devi spingere i compagni a crederci fino in fondo”. Parole da punto di riferimento puro, da capitano vero. Benvenuto in Serie A, Joel Pohjanpalo, ed ora testa all’Inter.

Foto: Instagram Venezia