La Salernitana vince in rimonta l’amichevole contro l’Augsburg (2-1). A segno Coulibaly e Botheim

La Salernitana batte in rimonta 2-1 l’Augsburg nella gara valida per il Trofeo Angelo Iervolino, dedicato alla memoria del fratello del presidente Danilo. Nella formazione iniziale spazio per Costil, con Sousa che schiera in attacco Botheim, inizialmente supportato da Candreva e Kastanos. Dopo un primo tempo terminato in parità, nella ripresa sono i tedeschi a passare in vantaggio al 53′, grazie al calcio di rigore battuto da Tietz. Pronta reazione dei padroni di casa che prima pareggiano grazie al tiro da fuori di Lassana Coulibaly, poi trovano addirittura il vantaggio con Botheim, ottimamente servito da Candreva dopo un’altra azione di forza di Lassana Coulibaly.

Foto: Instagram Salernitana