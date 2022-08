La Salernitana va in campo alle 18.30 e stasera aspetta Daniliuc

La Salernitana è pronta ad accogliere Flavius Daniliuc, ma prima c’è l’impegno di campionato con la Sampdoria alle 18.30. L’operazione è ormai scandita, il difensore arriverà dal Nizza per una cifra intorno ai 5 milioni di euro e firmerà un quadriennale con il club di Iervolino. Classe 2001, difensore centrale ma può ricoprire tutti i ruoli difensivi, dotato di un’ottima fisicità e di una straordinaria elevazione, che lo rendono pericoloso nei calci piazzati. Un difensore completo, abile in fase di marcatura e in quella di impostazione. Passato nelle giovanili del Bayern Monaco dove milita fino al 2020, poi il passaggio al Nizza. Nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze senza mettere a segno gol né assist.

Foto: Instagram Daniliuc