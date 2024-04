La Salernitana saluta la Serie A: il Frosinone torna a vincere con Soulé-Brescianini-Zortea (3-0)

La Salernitana è in Serie B: il Frosinone vince 3-0 e condanna – ufficialmente – gli uomini di Colantuono alla retrocessione. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa e porta la firma di Soulé che sfiora il palo dopo un assolo personale all’interno dell’area di rigore degli uomini di Colantuono. La gara si sblocca al 10′: Sambia cintura Valeri e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Soulé che spiazza Costil e porta avanti il Frosinone. Al 25′ arriva anche il raddoppio gialloblu: azione di contropiede per i ciociari, che sono ripartiti con Cheddira, bravo a servire Valeri a sinistra. Palla filtrante dell’esterno per Brescianini, che ha stoppato il pallone battendo poi con il destro Costil. Nella ripresa la Salernitana trova la via delle rete con Ikwuemesi, ma l’arbitro ferma tutto per il fallo di Fazio sugli sviluppi dell’azione. Gli ospiti sfiorano più volte il gol, ma all’85’ arriva il punto esclamativo del Frosinone con la rasoiata dalla distanza di Zortea. Termina così 3-0 allo Stirpe, tre punti importanti per il Frosinone che si porta così a +3 sulla zona retrocessione.

Foto: Instagram Frosinone