La Salernitana pensa all’attaccante Bayo del Lille

Dopo gli ultimi acquisti, la Salernitana cerca ancora un attaccante. Un profilo che piace, secondo quanto raccontato dal Mattino, è quello di Mohamed Bayo, 25 anni, che in questo momento non è nei piani di Paulo Fonseca. La Salernitana sta studiando la fattibilità dell’operazione in prestito con diritto di riscatto, nella scorsa stagione il Lille lo aveva acquistato per poco meno di 15 milioni. In Francia la Salernitana aveva cercato con forza nei giorni scorsi Boadu che il Monaco per ora non intende cedere, a maggior ragione in prestito.

Foot: twitter Lille