La Salernitana oltre Cambiaso: i giochi di fascia affidati a Bradaric

La Salernitana ci ha provato per Andrea Cambiaso, ma si è capito subito che non ci sarebbero stati margini. Infatti, dopo l’accordo tra Juve e Genoa, per Il classe 2000 l’ha spuntata il Bologna. E così la Salernitana ha perfezionato con il Lille l’operazione per Domagoj Bradaric, classe 1999, una buona soluzione per Davide Nicola. Operazione da 4,7 milioni con percentuale sulla futura vendita, contratto di 4 anni da 800 mila euro a stagione più bonus. E l’Arechi avrà molto presto un nuovo protagonista sulla corsia mancina.

Foto: Instagram Bradaric