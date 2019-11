La Salernitana comunica il silenzio stampa: “Penalizzati dalle decisioni arbitrali”

La Salernitana va in silenzio stampa. Dopo il pareggio contro l’Ascoli, la società granata ha preso posizione attraverso il seguente comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 prendendo atto e rispettando le decisioni arbitrali che anche oggi per l’ennesima volta hanno condizionato fortemente la gara penalizzando i granata, comunica di essere in silenzio stampa”.

Foto: sito ufficiale Salernitana