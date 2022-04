La Salernitana avanti all’Olimpico sulla Roma al 45′: decide un bolide di Radovanovic

La Salernitana è avanti all’Olimpico sulla Roma al 45′. Decide per ora una conclusione da fuori su punizione di Radovanovic.

La Roma ha provato a fare la partita, senza però riuscire realmente a rendersi pericolosa verso la porta dei granata.

I giallorossi hanno reclamato in due occasioni per due calci di rigore. Il primo, al 36′, non assegnato, per un fallo su Mkhitaryan. Il secondo, al 41′, è stato assegnato, ma al VAR, dopo un consulto, la decisione di annullare la decisione.

La Salernitana per ora conduce a Roma, servirà una reazione importante dei giallorossi nella ripresa.

Foto: Twitter Salernitana