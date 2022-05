La Salernitana acciuffa l’Empoli con Bonazzoli, nel finale Perotti sbaglia un rigore e scoppia in lacrime

Termina 1-1 il primo anticipo della 37°giornata di campionato fra l‘Empoli di Andreazzoli e la Salernitana di Nicola. Ad aprire le marcature ci pensa al 31′ Cutrone, che approfitta di una palla filtrante di Asllani e insacca alle spalle di Sepe. Al 76′ la Salernitana riesce a trovare il gol del pareggio grazie alla rete siglata da Bonazzoli, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce in rovesciata a sorprendere Vicario. Il portiere dei toscani però è stato un protagonista assoluto della partita, in particolar modo sul calcio di rigore della Salernitana sbagliato da Perotti. Il penalty è stato assegnato ai campani con il Var che ha individuato un fallo di Romagnoli su Coulibaly. Alla fine della partita Perotti è scoppiato in lacrime, ripensando al rigore sbagliato, ed è stato consolato dai suoi compagni. Al termine di questa sfida la classifica per la lotta salvezza recita: Sampdoria 33, Spezia 33 punti , Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, e Venezia 25.

Foto: Twitter Salernitana