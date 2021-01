Esclusiva: la Salernitana a sorpresa, soffiato Sy alla Sampdoria!

La Salernitana ha ormai chiuso un colpo a sorpresa. Si tratta di Sanasy Sy, terzino sinistro classe 1999, in uscita dall’Amiens. Sembrava tutto fatto con la Sampdoria, mancavano solo alcuni dettagli per la chiusura della trattativa, almeno secondo indiscrezioni, invece a sorpresa la Salernitana ha bruciato la concorrenza.

Sy è pronto a mettersi a disposizione di Castori. E’ lui il prescelto per la fascia sinistra granata dopo la trattativa non andata a buon fine con Pajak. Un colpo importante per i granata, pensando anche al futuro.

Foto: Sito Salernitana