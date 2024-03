La Russia vince in amichevole. L’Atalanta festeggia il gol di Miranchuk. Malinovskyi sui social: “Contribuite al terrorismo russo”

Purtroppo la guerra in Ucraina lascerà il segno e l’odio con la Russia (in queste ore dove a Mosca c’è stato un gravissimo attentato), divampoa anche a livello calcistico e sui social.

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, è uno dei giocatori più impegnati nella questione sociale che riguarda gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, In queste ore Malinovskyi si è reso protagonista di alcuni scambi social piuttosto duri, a commento di un post della sua ex squadra, l’Atalanta. Sulle pagine social della Dea, è stato pubblicato un apprezzamento per quanto fatto da Aleksey Miranchuk, trequartista dei nerazzurri, con la Russia che ha sconfitto 4-0 in amichevole la Serbia, tornando peraltro a giocare una partita all’interno del calendario europeo e con il giocatore a segno.

Malinovskyi tu twitter ha commenatto il post dell’Atalanta, commentando: “Contribuite al terrorismo russo” e postando le foto delle città ucaine distrutte. Insomma, la guerra, pourtroppo, porta anche a commenti forti sui social.

Un buon contribuente del terrorismo russo 🎩

Ogni giorno per due anni. pic.twitter.com/CZMyVNz6Gz — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024

