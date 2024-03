La rovesciata di Kamara risponde alla perla di Tchaouna, parità tra Udinese e Salernitana all’intervallo (1-1)

Si chiude in parità la prima frazione di gioco alla Dacia Arena: 1-1 tra Udinese e Salernitana. Gli ospiti sbloccano la partita di Udine con un capolavoro di Loum Tchaouna. Il francese dal vertice destro dell’area si inventa un sinistro a giro che si infila nell’angolo più lontano. La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 13′ Lucca accomoda di tacco al volo per l’inserimento di Thauvin, che se ne va sulla destra e crossa in mezzo trovando la deviazione decisiva di Zanoli, che batte il proprio portiere Ochoa. Manganiello, però, annulla per fuorigioco iniziale di Lucca. Al 18′, invece, è Ochoa a rendersi protagonista: Payero raccoglie un pallone sul lato destro della difesa della Salernitana, rientra sul destro e crossa basso in mezzo per Lucca, che gira a colpo sicuro di prima intenzione, ma viene fermato da un riflesso incredibile del Memo. Al 38′ arriva una grande occasione l’Udinese: Thauvin trova con un grande colpo di tacco l’inserimento di Lovric, ma il centrocampista spreca da posizione invitante. In pieno recupero arriva la risposta dei padroni di casa: Thauvin la mette in mezzo, Kamara si coordina in rovesciata e batte Ochoa. Prima gioia per l’esterno in Serie A, un’autentica perla.

Foto. Instagram Salernitana