La Romania annichilisce l’Ucraina con un perentorio 3-0: Man decisivo

Nella prima partita del Gruppo E dell’Europeo tra Romania e Ucraina in programma oggi alle 15 è arrivata una netta vittoria dei rumeni, che non hanno lasciato scampo a Dovbyk e compagni sconfitti con un netto 3-0, anche per mano di un Dennis Man sugli scudi. Eppure la partita non era iniziata male per gli uomini di Rebrov, che hanno tentato subito di andare in vantaggio prima con uno scambio tra Dovbyk e Tsygankov (7′) poi nuovamente con il bomber del Girona al 22′ ma il il pallone termina alto. Sette minuti dopo arriva la doccia gelata per l’Ucraina: gli stessi perdono il pallone dopo il brutto rinvio di Lunin, Man appoggia il pallone al limite dell’area per Stanciu che non ci pensa su due volte e di prima calcia con il destro mandando il pallone all’incrocio, 1-0. Al 38′ i rumeni vanno anche vicini al raddoppio su una giocata di Man, il cui tiro viene deviato da Stepanenko, provvidenziale con il suo intervento. Un minuto dopo i ragazzi di Iordanescu vanno nuovamente vicini al raddoppio, soltanto la traversa salva gli ucraini sul tiro di Stanciu. Si va all’intervallo sullo 0-1. Il raddoppio arriva però al 53′, questa volta il gol lo sigla Razvan Marin, centrocampista di proprietà del Cagliari. Poco dopo i rumeni calano anche il tris (57′) con Dragus, imbeccato in area dal solito Man. La reazione dell’Ucraina è sterile: Sudakov al 77′ prova a suonare la carica ma Nita nega il gol della bandiera. Partita senza storia e vittoria più che meritata per la Romania, che sale così a 3 punti in classifica.

Foto: instagram Euro 2024