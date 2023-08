La Roma vince la Supercoppa Primavera! Sconfitto il Lecce 1-0

La Supercoppa Primavera è della Roma! La formazione di mister Guidi, allo stadio Via del Mare, ha sconfitto di misura il Lecce di mister Coppitelli. Una partita molto combattuta tra le due squadre che è stata decisa nella ripresa: Cherubini inventa un tiro a giro che sbatte sulla traversa, la palla torna in campo e carambola su Lampinen-Skaug, prima di entrare in rete. I salentini provano l’assedio finale ma i ragazzi di Guidi resistono e portano a casa il primo trofeo della stagione. Di seguito le foto dei festeggiamenti.

Foto: Twitter Roma