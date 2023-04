La Roma vince la Coppa Italia Primavera: battuta 2-1 la Fiorentina dopo i tempi supplementari

E’ della Roma la Coppa Italia Primavera 2022-23. All’Arechi di Salerno, i giallorossi battono 2-1 la Fiorentina dopo i tempi supplementari. Gara che si era chiusa 0-0 dopo i primi 90 minuti regolamentari. Fiorentina meglio della Roma nei primi 90 minuti, tante le chance avute dai ragazzi di Aquilani, non concretizzate.

Al 75′ cambia la gara, l’espulsione del viola Comuzzo per doppio giallo. Si va ai supplementari.

La Roma la sblocca subito al 92′ con Misitano. La Fiorentina, anche in 10, pareggia, con Krastev al 97′. Sembrano avvicinarsi i calci di rigore ma al 116′ è ancora il greco Keramitsis (già decisivo in semifinale), di testa, a segnare il 2-1 per i giallorossi e a consegnare la coppa alla Roma. Primo trofeo per Federico Guidi sulla panchina della Roma. Dopo 4 successi di fila, si ferma la striscia record della Fiorentina.

Foto: twitter Roma