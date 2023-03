El Shaarawy-Kumbulla, la Roma cala il bis e si aggiudica il primo round contro la Real Sociedad (2-0)

La Roma si aggiudica il primo round contro la Real Sociedad: termina 2-0 all’Olimpico. Non ci mette neanche un quarto d’ora la squadra di Mourinho a portarsi in vantaggio. Tutto nasce da uno spunto di Dybala: il fantasista argentino imbuca in area per Abraham, che brucia Zubeldia e fa partire il cross da destra verso sinistra, pescando El Shaarawy pronto sul secondo palo. Vantaggio Roma al 13′. La Real Sociedad risponde con una sortita individuale di Kubo, per distacco il più pericoloso fra gli spagnoli, che al 21′ colpisce un palo e al 28′ per poco non provoca con un cross pennellato l’autogol di Smalling. Sfumato il pericolo, i padroni di casa si rilanciano all’attacco e con Pellegrini vanno effettivamente vicini al 2-0 al 31′. Nella ripresa gli spagnoli provano a prendere le redini dell’incontro, ma senza riuscire ad alzare i ritmi. Al 57′ Diego Rico sfiora il pareggio: l’esterno di Alguacil si coordina perfettamente dalla distanza e, con una fantastica conclusione al volo, costringe Rui Patricio al grande intervento. Dopo il brutto colpo alla testa di Lorenzo Pellegrini, Mourinho effettua il triplo cambio: dentro Wijnaldum, Spinazzola e Belotti, fuori Pellegrini, El Shaarawy e Abraham. E il Gallo sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione si stampa sull’incrocio dei pali. All’81’ arriva un’altra grande occasione per la Real Sociedad, ma Merino non riesce a calciare a pochi passi da Rui Patricio. Gol sbagliato, gol subito. All’86’ arriva il raddoppio dei giallorossi firmato da Marash Kumbulla: calcio d’angolo dalla destra di Dybala ben tagliato in area e imperiosa incornata del difensore albanese per il 2-0 all’86’. Un gol che chiude definitivamente la partita dell’Olimpico.

Foto: Instagram Roma