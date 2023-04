La Roma vince a Torino e vola al terzo posto: 1-0, decide il rigore di Dybala

La Roma vince allo stadio Grande Olimpico di Torino: 1-0, decide il rigore di Dybala. Tanta intensità, non moltissime occasioni nella prima frazione di gioco. A sbloccare la gara è Paulo Dybala dal dischetto: Zalewski cerca la porta, Schuurs devia col braccio. Pochi dubbi e la Joya firma il quindicesimo gol della sua stagione, il quinto dagli undici metri. La reazione granata è affidata alle folate offensive degli esterni, specie Radonjic che sembra in giornata da calciatore vero. La ripresa inizia senza cambi, ma con una grossa chance per il Toro: cross di Rodriguez, girata aerea di Miranchuk. Andrebbe fuori di poco, Rui Patricio a scanso di equivoci sfoggia comunque una parata in volo d’angelo. Sulla ripartenza, proteste Roma: Dybala va a terra fra Rodriguez e Milinkovic-Savic, dolori per l’argentino ma niente penalty-bis. Juric stravolge tutto: dentro fra gli altri Pellegri e Vlasic che va a fare l’interno. Ancora il portiere giallorosso, decisivo su Pellegri partito in offside. Mou perde Solbakken per un problema alla spalla, il ritmo compassato non agevola le speranze di rimonta dei padroni di casa, anche se la Roma non va mai vicina a chiuderla. Nel finale, un tiro di Pellegri sporcato da Smalling è l’ultimo vero sussulto, mentre Abraham da due passi manda alto il colpo del possibile ko. Ma tanto basta alla Roma per volare al terzo posto, in piena zona Champions.

Foto: Instagram Roma