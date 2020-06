La Roma va oltre Petrachi: da Pedro al pressing di Baldini con il sì di Smalling

La Roma va oltre Petrachi. E’ davvero paradossale che, neanche dopo un anno di gestione molto complicata, il direttore sportivo sia finito ai margini del club, indipendentemente dai due anni di contratto che ancora lo legano.

Un’esperienza terribile, alla ricerca della soluzione-compromessa che possa consentire un’intesa per sancire la fine del rapporto. Ma la Roma continua a lavorare, pur nel bel mezzo delle vicende societarie spiegate due giorni fa da Pallotta. E la trattativa per Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea, è stata talmente ben impostata che rifugge dalle voci di chi aveva legato il suo arrivo alla presenza dello stesso Petrachi. Pedro significherebbe, significherà, un mercato in uscita con le possibili cessioni di Kluivert, Perotti e Under, con la volontà intatta di tenere Mkhitaryan.

Ci sta lavorando Franco Baldini (l’eterno uomo di fiducia della proprietà) che, come già svelato, ha incassato da tempo la volontà di Smalling che ha messo la permanenza nella Capitale in cima a qualsiasi preferenza. Intanto, arriverà Simone Lo Schiavo come capo degli osservatori, affiancherà Morgan De Sanctis. Mosse evidenti ben oltre Petrachi che ha la sfiducia di tutti o quasi tutti, anche questo è un record…

Foto: Transfermarkt