La Roma torna a vincere il Derby della Capitale dopo due anni: 1-0, decide l’incornata di Mancini

La Roma torna a vincere il Derby della Capitale: 1-0 all’Olimpico, decide l’incornata di Mancini. La prima occasione della gara arriva dopo appena 2′ con un tiro in controbalzo di Paredes da fuori area che finisce sopra la traversa. Immediata la risposta biancoceleste con Isaksen cherecupera palla e serve Immobile che, da posizione defilata, trova solo l’esterno della rete. Al 23′ ci prova Pellegrini con un tiro improvviso dalla distanza ma Mandas risponde con qualche incertezza. Al 41′ trema la Lazio: Angelino pesca El Shaarawy dentro l’area di rigore che la prova a mettere in mezzo trovando la rete di Casale che, per poco, non beffa Mandas. Ma è proprio sullo stesso calcio d’angolo che i giallorossi passano in vantaggio con il colpo di testa di Mancini. Rivoluzione all’intervallo per Tudor: fuori Immobile, Isaksen e Romagnoli, dentro Pedro, Castellanos e Patric. Ma al 54′ è ancora la Roma a sfiorare il gol: percussione centrale di Lukaku, il centravanti belga manda El Shaarawy che, a tu per tu con Mandas, prende il palo. Al 63′ Guendouzi calcia verso la porta, sulla traiettoria c’è Kamada che stoppa – in qualche modo – il pallone e insacca alle spalle di Svilar. Ma l’urlo di gioia dei tifosi biancocelesti viene strozzato in gol dall’assistente dell’arbitro che segnala prontamente la posizione in fuorigioco del centrocampista giapponese. Con il passare dei minuti sale la tensione in campo e non mancano le scaramucce in mezzo al campo e inizia la pioggia di cartellini gialli. Al 78′ De Rossi concede minuti a Tammy Abraham, lontano dai campi dallo scorso 4 giugno. La Lazio alza il proprio baricentro, la Roma chiude gli spazi e cerca di colpire in contropiede. Ma termina 1-0 all’Olimpico, la Roma torna a vincere il derby, il primo di De Rossi da allenatore. Scintille anche dopo il fischio finale, ancora protagonisti Paredes e Guendouzi.

Foto: Instagram Roma