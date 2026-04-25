La Roma su Belghali (da dicembre). Conferme anche dal Belgio

25/04/2026 | 21:15:37

Rafik Belghali piace alla Roma: ve lo abbiamo svelato già lo scorso dicembre, sono arrivate conferme dal Belgio. Possiamo aggiungere, contrariamente a quanto emerso nel corso della giornata, che non ci sono stati contatti diretti tra i due club, in queste ore i giallorossi sono stati impegnati in altre vicende (vedi situazione Ranieri). Il terzino destro algerino classe 2002 piace da mesi sia a Gasperini che a Massara (ma quest’ultimo è in forte discussione), c’era stato l’avallo tecnico e i rapporti con il Verona sono eccellenti, certificati dalla recente operazione Ghilardi. Vedremo i prossimi eventuali passi, per l’Hellas sarebbe una plusvalenza enorme. Ma ricordiamo anche quanto raccontato diversi mesi fa: Belghali è stato seguito sia dall’Inter (in caso di sviluppi legati al futuro di Dumfries) che dalla Juventus. E possono esserci altri club.

Foto: sito Verona