La Roma sotto 2-1 a Londra contro il Tottenham. Un gollonzo di Kouamé lancia la Fiorentina

Conclusi i primi tempi delle due italiane in campo in Europa e Conference League.

La Roma è sotto 2-1 a Londra contro il Tottenham. Partita molto bella come nelle previsioni. Gli Spurs passano in vantaggio con Son al 5′ su calcio di rigore. Erroraccio di Hummels (alla prima da titolare) che concede il tiro dagli 11 metri al coreano che non sbaglia. La Roma reagisce e al 20′ trova il pari con un gran colpo di testa di Ndicka. Roma che 2 minuti dopo passa anche in vantaggio con El Shaarawy, ma l’attaccante è pescato in fuorigioco e la rete viene annullata.

Il Tottenham allora torna avanti e al 33′ trova il 2-1 con Johnson. Gli Spurs sfiorano anche il 3-1 con un palo di Kulusevski e sulla respinta a porta vuota Son non insacca. Ancora Kulusevski sfiora il tris nel finale di tempo.

A Firenze, in Conference League, una Fiorentina non irresistibile è avanti 1-0 sul Pafos. Per ora decide un gollonzo di Kouamé, su cross di Dodò, deviazione in area di rigore della difesa ospite, ne nasce una tonnara dove un rimpallo favorisce Kouame che porta avanti i viola al 38′.

Foto: sito Fiorentina