La Roma soffre, Dzeko pareggia: è semifinale di Europa League contro il Manchester United!

La Roma conquista le semifinali di Europa League. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i giallorossi si sono fatti sorprendere dagli olandesi all’inizio della ripresa: al 49′ il giovanissimo, quanto talentuoso, Brobbey trova il vantaggio ospite approfittando della confusione difensiva dei capitolini e scavalca Pau Lopez dopo il lancio di Schuurs. I lanceri sembrano più vivi, e infatti trovano anche lo 0-2 con Tadic al 56′, ma il VAR annulla per un evidente fallo di Tagliafico su Mkhitaryan al limite. Si svegliano i ragazzi di Fonseca, che ricominciano a giocare, e trovano il pareggio al 72′ con una bella azione di Calafiori, che parte palla al piede, con un dribbling secco lascia sul posto il difensore dell’Ajax, e il suo cross leggermente deviato finisce sul destro di Edin Dzeko, che non si fa pregare due volte e insacca per il pareggio. Dopo 3 anni la Roma ritrova una semifinale europea, anche se sicuramente non dello stesso valore di quella del 2018. Adesso i giallorossi sono attesi dal Manchester United.

Foto: ROma Twitter