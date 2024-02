La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League. Feyenoord battuto ai rigori (1-1 dopo i 90 minuti e i supplementari). Svilar protagonista

Tre su tre per la Roma contro il Feyenoord negli ultimi tre anni. Tre successi e qualificazioni per i giallorossi contro gli olandesi. Questa sera la compagine di De Rossi ha la meglio ai calci di rigore. Stesso risultato dell’andata maturato a Roma, tra i giallorossi e il Feyenoord. All’Olimpico, finisce 1-1. Vantaggio degli olandesi al 5′, con Gimenez, che gela l’Olimpico.

Il pareggio dei giallorossi con capitan Pellegrini che trova un grandissimo gol al 15′ che regala l’1-1 ai giallorossi. Al momento grande equilibrio tra queste due avversarie.

Nella ripresa, l’equilibrio non si sblocca. La Roma prova a fare la partita e cercare il gol che le regalerebbe gli ottavi, ma il Feyenoord regge. Lukaku prova a scuotere i giallorossi, ma gli olandesi si salvano. La Roma ci prova anche nel recupero (6 minuti), ma non bastano ai giallorossi. Come un anno fa, si va ai supplementari con il Feyenoord.

Ai supplementari continua l’equilibrio ma nel finale, una chance per parte per sbloccare la contesa. Prima salva Svilar su una conclusione degli olandesi, poi è Lukaku, al 121′ a vedersi parare un tiro a colpo sicuro. Si va quindi ai calci di rigore.

Dagli 11 metri sbaglia Lukaku, ma sbaglia anche Hancko. Svilar para anche il rigore di Jahanbakhsh. Segna la rete decisiva Zalewski. La Roma vola agli ottavi di Europa League.

Foto: twitter Roma