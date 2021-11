La Roma si prepara per la Conference League: Pellegrini si allena a parte

Domani la Roma torna in campo per il match contro il Bodo-Glimt valevole per la quarta giornata di Conference League. Nell’allenamento odierno a Trigoria ancora assente Lorenzo Pellegrini: il centrocampista giallorosso è alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Presenza in dubbio dunque e José Mourinho potrebbe preservare il giocatore in vista della gara di domenica contro il Venezia.

Foto: Twitter Roma