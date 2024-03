La Roma consolida il quinto posto: col Sassuolo decide la rete di Pellegrini (1-0)

La Roma vince all’Olimpico: 1-0 al Sassuolo, decide la rete di Pellegrini. Parte meglio la Roma che si fa subito vedere in avanti con Lukaku che, di testa, gira il cross di Spinazzola. Pallone di poco a lato dalla porta di Consigli. È ancora dalla sinistra che arriva un altro pericolo per il Sassuolo: cross di Spinazzola, Consigli perde il pallone ma lo recupera prima che possa approfittarne Mancini. Al 38′ De Rossi è costretto a mettere mano alla panchina: problemi per Spinazzola che è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Angelino. In pieno recupero ci riprova Lukaku, ma il pallone si spegne di poco sul fondo.

Nella ripresa la sblocca Pellegrini che parte da sinistra, converge al centro, punta l’uomo e col destro a giro trova l’angolino. All’80’ trema l’Olimpico con l’autopalo di Llorente.