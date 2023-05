La Roma si aggiudica il primo atto contro il Leverkusen: 1-0, decide Bove

La Roma si aggiudica il primo atto delle semifinali contro il Bayer Leverkusen: 1-0, decide Bove. Al 1′ arriva la prima palla gol per i tedeschi, con Andrich che impegna Rui Patricio su passaggio di Hincapie. All’11’ sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio ma il destro di Wirtz passa di pochissimo a lato del palo alla destra di Rui Patricio. Al 19′ la risposta giallorossa, ma Hradecky compie un autentico miracolo su Ibanez. La gara si sblocca al 63′ con la rete di Bove: Abraham per il prodotto del settore giovanile giallorosso, che salta Tapsoba, palla ancora a Tammy che si gira e tira, respinge Hradecky ma sulla sfera arriva per primo lo stesso Bove che ribadisce in rete. I giallorossi prendono fiducia e al 67′ ci prova anche Belotti, il suo tentativo viene respinto dal portiere del Bayer, poi ancora Bove prova l’acrobazia ma la palla finisce molto alta. All’87’ arriva il brivido per la Roma: pessima uscita di Rui Patricio che si scontra con Ibanez, poi Frimpong tira a porta vuota ma salva Cristante col petto. Termina così 1-0 all’Olimpico.

Foto: Twitter Roma