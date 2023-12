La Roma sfonda sull’asse Dybala-Lukaku: 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

La Roma conduce 1-0 sulla Fiorentina al 45′. Al momento decide il gol di Lukaku al 5′, dopo una grande azione con Dybala, che ha rifornito il bomber belga, bravo a segnare. Roma che ha continuato a fare la partita, provando più volte a far male alla compagine viola.

Al 24′, Paulo Dybala si ferma. Protagonista di una grande giocata contro la Fiorentina, quella che ha consentito alla Roma di sbloccare con Lukaku, l’attaccante argentino si è dovuto arrendere per un problema muscolare. Al suo posto Azmoun.

Da valutare il problema per la Joya. Ma per ora, la Roma conduce 1-0 all’Olimpico.

Foto: Instagram Roma