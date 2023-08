La Roma sempre più vicina a Zapata. I dettagli

La Roma ha fatto uno scatto che potrebbe essere decisivo in direzione Duvan Zapata. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club giallorosso è ormai alla stretta finale per il centravanti in uscita dalla Dea. Si tratterebbe di un’operazione in prestito con diritto di riscatto di 8-10 milioni. Tutto questo dopo le recenti operazione che il club giallorosso non è riuscito a chiudere, con la necessità di assicurarsi subito un attaccante pronto.

#Roma ad un passo dal sì l’affare Duvan #Zapata con l’#Atalanta. Contatti nelle ultime ore per definire l’affare — Gianluigi Longari (@Glongari) August 11, 2023

Foto: Instagram Atalanta