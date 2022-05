La Roma sbatte su Skorupski: 0-0 all’intervallo col Bologna

È terminato qualche istante fa il primo tempo di Roma-Bologna, terminato 0-0. Gara molto bloccata, anche a causa dei numerosi cambi di formazione operati da Mourinho, ovviamente in funzione della gara col Leicester.

Al 2′ subito proteste dei giallorossi che chiedono un rigore per un presunto mani in area di Medel. Il Var, però, giudica regolare il tocco del cileno. Replay al 13′, questa volta con Maitland-Niles che protesta per un tocco di mani di Soriano. Al 28′ occasione per la Roma con Zaniolo, con Skorupski che nega il gol all’italiano bravo a tirare al volo da dentro l’area. Al 39′ ancora Roma vicina al gol, e ancora una volta Skorupski bravo a dire no a Carles Perez. Al 44′ ci prova Orsolini, ma Rui Patricio risponde presente.

FOTO: Instagram Skorupski