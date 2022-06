La Roma ritira la partecipazione al Trofeo Gamper. Il Barcellona furioso: “Valuteremo azioni legali”

Serata abbastanza movimentata sull’asse Roma-Barcellona in merito al Trofeo Gamper, che il 6 agosto avrebbe dovuto vedere le due squadre in campo.

Pochi minuti fa, la Roma con un comunicato, ha annunciato il ritiro della partecipazione, per poter organzzare meglio il pre-season.

Questo il comunicato del club: “L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022. La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguo di preparazione estiva”.

Il Barcellona non ha preso bene la notizia, annunciando sui propri canali ufficiali, di intraprendere azioni legali contro il club giallorosso.

Questa la nota del club catalano: “”FC Barcelona comunica che l’AS Roma ha deciso di rescindere, unilateralmente e senza giusta causa, il contratto firmato da entrambe le parti per la disputa sul Trofeo Joan Gamper che si sarebbe dovuto disputare il prossimo 6 agosto al Camp Nou, in un’edizione che tornava a riunire la prima squadra maschile e femminile. Il Club sta già lavorando alla ricerca di un nuovo rivale per l’edizione di quest’anno. Nelle prossime 24 ore verrà attivato il rimborso dei biglietti già acquistati e si vuole specificare che la sospensione di queste partite dovuta a circostanze estranee al Barcelona, ​​per esclusiva volontà dell’AS Roma. L’Area Legale del Club sta studiando le azioni opportune per richiedere alla squadra italiana i danni che questa decisione inaspettata e ingiustificata causa all’FC Barcelona e ai suoi tifosi”.

Foto twitter Barcellona